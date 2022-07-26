На Тернопільщині схопили псведоволонтерів: влаштували розкішне життя на пожертви для ЗСУ

В Тернопільській області затримали трьох псевдоволонтерів, які витратили на себе майже 2 млн грн пожертв громадян.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних сил України добровільні пожертви придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн".

Деталі: Тернопільська облпрокуратура скерувала до суду справу стосовно двох псевдоволонтерів та дружини одного з них.

Що було раніше: 16 липня правоохоронці Києва затримали чоловіка, який привласнював благодійні внески громадян на підтримку Збройних сил України.