На Тернопільщині схопили псведоволонтерів: влаштували розкішне життя на пожертви для ЗСУ
Вівторок, 26 липня 2022, 20:32
В Тернопільській області затримали трьох псевдоволонтерів, які витратили на себе майже 2 млн грн пожертв громадян.
Джерело: пресслужба ОГП
Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних сил України добровільні пожертви придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн".
Деталі: Тернопільська облпрокуратура скерувала до суду справу стосовно двох псевдоволонтерів та дружини одного з них.
Що було раніше: 16 липня правоохоронці Києва затримали чоловіка, який привласнював благодійні внески громадян на підтримку Збройних сил України.
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