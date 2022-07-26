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На Тернопільщині схопили псведоволонтерів: влаштували розкішне життя на пожертви для ЗСУ

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 20:32
На Тернопільщині схопили псведоволонтерів: влаштували розкішне життя на пожертви для ЗСУ
Фото: пресслужба ОГПУ

В Тернопільській області затримали трьох псевдоволонтерів, які витратили на себе майже 2 млн грн пожертв громадян.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних сил України добровільні пожертви придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн".

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Деталі: Тернопільська облпрокуратура скерувала до суду справу стосовно двох псевдоволонтерів та дружини одного з них.

 
 

Що було раніше: 16 липня правоохоронці Києва затримали чоловіка, який привласнював благодійні внески громадян на підтримку Збройних сил України.

Теми: війнаТернопільська область
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