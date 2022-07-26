На Тернопольщине схватили псведоволонтеров: устроили роскошную жизнь на пожертвования для ВСУ

В Тернопольской области задержали троих псевдоволонтеров, которые потратили на себя почти 2 млн грн пожертвований граждан.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные в поддержку Вооруженных сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного пользования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности на общую сумму около 2 млн грн" .

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Детали: Тернопольская облпрокуратура направила в суд дело в отношении двух псевдоволонтеров и жены одного из них.

Что предшествовало: 16 июля правоохранители Киева задержали мужчину, присваивавшего благотворительные взносы граждан в поддержку Вооруженных сил Украины.