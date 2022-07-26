Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Тернопольщине схватили псведоволонтеров: устроили роскошную жизнь на пожертвования для ВСУ

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 20:32
На Тернопольщине схватили псведоволонтеров: устроили роскошную жизнь на пожертвования для ВСУ
Фото: пресс-служба ОГПУ

В Тернопольской области задержали троих псевдоволонтеров, которые потратили на себя почти 2 млн грн пожертвований граждан.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные в поддержку Вооруженных сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного пользования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности на общую сумму около 2 млн грн" .

Реклама:
 

Детали: Тернопольская облпрокуратура направила в суд дело в отношении двух псевдоволонтеров и жены одного из них.

 
 

Что предшествовало: 16 июля правоохранители Киева задержали мужчину, присваивавшего благотворительные взносы граждан в поддержку Вооруженных сил Украины.

Темы: войнаТернопольская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: