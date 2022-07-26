Влада визначилася із новим генпрокурором, скоро буде подання у ВР – джерела

У найближчий час до Верховної Ради можуть внести подання про призначення новим генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в оточенні президента та у фракції "Слуга народу"

Дослівно: "Кандидатуру Андрія Костіна на 99% ймовірності найближчим часом винесуть на розгляд Ради на посаду генпрокурора".

Деталі: Наразі в ОПУ вирішують, чи варто зараз призначати нового голову СБУ. Розглядається робочий варіант, що в Службі залишиться в.о. керівника - Василь Малюк.

Крім того джерела у "Слузі народу" повідомляють, що на наступному засіданні Рада планує відправити народну депутатку СН Ольгу Совгирю працювати суддею Конституційного Суду.

Довідка: Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

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Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

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