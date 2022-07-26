Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влада визначилася із новим генпрокурором, скоро буде подання у ВР – джерела

Альона Мазуренко , "Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 20:37
Влада визначилася із новим генпрокурором, скоро буде подання у ВР – джерела
фото з ФБ Костіна

У найближчий час до Верховної Ради можуть внести подання про призначення новим генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в оточенні президента та у фракції "Слуга народу"

Дослівно: "Кандидатуру Андрія Костіна на 99% ймовірності найближчим часом винесуть на розгляд Ради на посаду генпрокурора".

Реклама:

Деталі: Наразі в ОПУ вирішують, чи варто зараз призначати нового голову СБУ. Розглядається робочий варіант, що в Службі залишиться в.о. керівника - Василь Малюк.

Крім того джерела у "Слузі народу" повідомляють, що на наступному засіданні Рада планує відправити народну депутатку СН Ольгу Совгирю працювати суддею Конституційного Суду.

Довідка: Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу". 

ВІДЕО ДНЯ

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

Знати більше: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського

Теми: ГенпрокуратураСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: