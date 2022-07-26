Власти определились с новым генпрокурором, скоро будет представление в ВР – источники

В ближайшее время в Верховную Раду могут внести представление о назначении новым генеральным прокурором народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина.

Источник: информированные собеседники УП в окружении президента и во фракции "Слуга народа"

Дословно: "Кандидатура Андрея Костина на 99% вероятности в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение Рады на должность генпрокурора".

Детали: По словам источников, сейчас в ОПУ решают, стоит ли назначать нового главу СБУ. Рассматривается рабочий вариант, что в Службе останется и.о. руководителя – Василий Малюк.

Кроме того, источники в "Слуге народа" сообщают, что на следующем заседании Рада планирует отправить народную депутатку СН Ольгу Совгирю работать судьей Конституционного Суда.

Справка: Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

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Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

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