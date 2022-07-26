Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Аудитори ЄС знайшли недоліки в плані Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 21:12

Європейська палата аудиторів (ЄПА) у вівторок висловила сумніви в ефективності плану Європейської комісії REPowerEU, спрямованого на швидке зменшення залежності від російських енергоносіїв та переходу на зелену енергетику.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На нашу думку, REPowerEU у своєму нинішньому вигляді може не спромогтися швидко визначити та реалізувати стратегічні проєкти ЄС, що мають негайний і найбільший вплив на енергетичну безпеку та незалежність ЄС", – заявила відповідальна за висновок ЄПА членкиня органу Івана Малетич.

Аудитори звернули увагу на невідповідності в проєкті REPowerEU. Це зокрема делегування більшості заходів державам-членам на шкоду проєктам більш стратегічного характеру, а також невизначене джерело фінансування близько 200 мільярдів євро.

"Комісія підрахувала, що додаткові інвестиції для REPowerEU – зокрема для поступового припинення імпорту російського викопного палива до 2027 року – становитимуть 210 мільярдів євро. Але загальне додаткове фінансування становить лише 20 мільярдів євро, інші джерела фінансування перебувають поза контролем Комісії", – йдеться у висновку ЄПА.

Крім того, аудитори вказують на кілька інших слабких місць REPowerEU, зокрема що стосується звітності, моніторингу та оцінки виконання плану, а також подання та оцінки розділів REPowerEU.

Нагадаємо, 18 травня Європейська комісія представила план зменшення залежності від російських енергоносіїв REPowerEU, покликаний допомогти ЄС заощадити більше енергії, прискорити поетапну відмову від викопного палива та розпочати інвестиції в новому масштабі.

ВІДЕО ДНЯ

Президентка Єврокомісії Урсул фон дер Ляєн оголосила, що Єврокомісія підвищує мету ЄС щодо енергоефективності до 2030 року з 9% до 13% та збільшує мету щодо відновлюваної енергії ЄС з 40% до 45% до 2030 року.

Єврокомісія пропонує прискорити процедури отримання дозволів для відновлюваних джерел енергії та супутньої інфраструктури, а також пропонує обов’язкове встановлення сонячних дахів для комерційних та громадських будівель до 2025 року та для нових житлових будинків до 2029 року. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄС
Головне сьогодні

У ЗСУ підтвердили інформацію щодо моста в Херсоні: Удари були філігранними

Зеленський пропонує Раді призначити генпрокурором Костіна

На Південнобузькому напрямку ворог намагається стримувати просування ЗСУ – зведення

Перед анексією РФ хоче захопити більше територій України, але навряд чи зможе – ISW

На Херсонщині українські захисники звільнили і зачистили Андріївку від ворога

Над Херсонщиною окупанти збили власний гелікоптер Ка-52 – штаб

Усі новини...
ЄС
Росія шантажуватиме ЄС енергетикою, поки той не зніме санкції та припинить підтримку України – Bloomberg
Країни ЄС погодилися на скорочення споживання газу, проти лише Угорщина
Естонія готує пропозиції ЄС для припинення видачі віз росіянам
Останні новини
10:48
СБУ схопила інформатора, який "зливав" білорусам позиції ЗСУ
10:42
Окупанти на Херсонщині шлють нові рахунки, на Луганщині не можуть навіть вивезти сміття – ОВА
10:41
У Британії пропонують кандидатуру Джонсона на пост наступного генсека НАТО
10:36
Чиновник КМДА брав данину з автоперевізників на сотні тисяч доларів - силовики
10:33
В Коростені на Житомирщині чутно вибухи: влада повідомила про військові навчання
10:23
НБУ розширив для банків можливість продажу готівкової валюти
10:14
Розвідка Британії: Лавров у Африці домагається статусу "великої держави" для РФ
09:59
США закликали Київ призначити гідного довіри генпрокурора і боротися з корупцією попри війну
09:35
Втрати росіян у війні проти України перевалили за 40 тисяч солдатів - Генштаб
09:26
"Нафтогаз" "невідкладно" запропонує держателям єврооблігацій нову угоду на відтермінування виплат
Усі новини...