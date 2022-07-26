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Аудитори ЄС знайшли недоліки в плані Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 21:12

Європейська палата аудиторів (ЄПА) у вівторок висловила сумніви в ефективності плану Європейської комісії REPowerEU, спрямованого на швидке зменшення залежності від російських енергоносіїв та переходу на зелену енергетику.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На нашу думку, REPowerEU у своєму нинішньому вигляді може не спромогтися швидко визначити та реалізувати стратегічні проєкти ЄС, що мають негайний і найбільший вплив на енергетичну безпеку та незалежність ЄС", – заявила відповідальна за висновок ЄПА членкиня органу Івана Малетич.

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Аудитори звернули увагу на невідповідності в проєкті REPowerEU. Це зокрема делегування більшості заходів державам-членам на шкоду проєктам більш стратегічного характеру, а також невизначене джерело фінансування близько 200 мільярдів євро.

"Комісія підрахувала, що додаткові інвестиції для REPowerEU – зокрема для поступового припинення імпорту російського викопного палива до 2027 року – становитимуть 210 мільярдів євро. Але загальне додаткове фінансування становить лише 20 мільярдів євро, інші джерела фінансування перебувають поза контролем Комісії", – йдеться у висновку ЄПА.

Крім того, аудитори вказують на кілька інших слабких місць REPowerEU, зокрема що стосується звітності, моніторингу та оцінки виконання плану, а також подання та оцінки розділів REPowerEU.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 18 травня Європейська комісія представила план зменшення залежності від російських енергоносіїв REPowerEU, покликаний допомогти ЄС заощадити більше енергії, прискорити поетапну відмову від викопного палива та розпочати інвестиції в новому масштабі.

Президентка Єврокомісії Урсул фон дер Ляєн оголосила, що Єврокомісія підвищує мету ЄС щодо енергоефективності до 2030 року з 9% до 13% та збільшує мету щодо відновлюваної енергії ЄС з 40% до 45% до 2030 року.

Єврокомісія пропонує прискорити процедури отримання дозволів для відновлюваних джерел енергії та супутньої інфраструктури, а також пропонує обов’язкове встановлення сонячних дахів для комерційних та громадських будівель до 2025 року та для нових житлових будинків до 2029 року. 

Теми: ЄС
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