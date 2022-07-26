Аудитори ЄС знайшли недоліки в плані Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв

Європейська палата аудиторів (ЄПА) у вівторок висловила сумніви в ефективності плану Європейської комісії REPowerEU, спрямованого на швидке зменшення залежності від російських енергоносіїв та переходу на зелену енергетику.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На нашу думку, REPowerEU у своєму нинішньому вигляді може не спромогтися швидко визначити та реалізувати стратегічні проєкти ЄС, що мають негайний і найбільший вплив на енергетичну безпеку та незалежність ЄС", – заявила відповідальна за висновок ЄПА членкиня органу Івана Малетич.

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Аудитори звернули увагу на невідповідності в проєкті REPowerEU. Це зокрема делегування більшості заходів державам-членам на шкоду проєктам більш стратегічного характеру, а також невизначене джерело фінансування близько 200 мільярдів євро.

"Комісія підрахувала, що додаткові інвестиції для REPowerEU – зокрема для поступового припинення імпорту російського викопного палива до 2027 року – становитимуть 210 мільярдів євро. Але загальне додаткове фінансування становить лише 20 мільярдів євро, інші джерела фінансування перебувають поза контролем Комісії", – йдеться у висновку ЄПА.

Крім того, аудитори вказують на кілька інших слабких місць REPowerEU, зокрема що стосується звітності, моніторингу та оцінки виконання плану, а також подання та оцінки розділів REPowerEU.

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Нагадаємо, 18 травня Європейська комісія представила план зменшення залежності від російських енергоносіїв REPowerEU, покликаний допомогти ЄС заощадити більше енергії, прискорити поетапну відмову від викопного палива та розпочати інвестиції в новому масштабі.

Президентка Єврокомісії Урсул фон дер Ляєн оголосила, що Єврокомісія підвищує мету ЄС щодо енергоефективності до 2030 року з 9% до 13% та збільшує мету щодо відновлюваної енергії ЄС з 40% до 45% до 2030 року.

Єврокомісія пропонує прискорити процедури отримання дозволів для відновлюваних джерел енергії та супутньої інфраструктури, а також пропонує обов’язкове встановлення сонячних дахів для комерційних та громадських будівель до 2025 року та для нових житлових будинків до 2029 року.