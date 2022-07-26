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Аудиторы ЕС нашли недостатки в плане Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 21:12

Европейская палата аудиторов (ЕПА) во вторник выразила сомнения в эффективности плана Европейской комиссии REPowerEU, направленного на скорейшее уменьшение зависимости от российских энергоносителей и переход на зеленую энергетику.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"По нашему мнению, REPowerEU в своем нынешнем виде может не суметь быстро определить и реализовать стратегические проекты ЕС, имеющие немедленное и наибольшее влияние на энергетическую безопасность и независимость ЕС", – заявила ответственная за заключение ЕПА член органа Ивана Малетич.

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Аудиторы обратили внимание на несоответствия в проекте REPowerEU. Это, в частности, делегирование большинства мер государствам-членам в ущерб проектам более стратегического характера, а также неопределенный источник финансирования около 200 миллиардов евро.

"Комиссия подсчитала, что дополнительные инвестиции для REPowerEU – в частности для постепенного прекращения импорта российского ископаемого топлива к 2027 году – составят 210 миллиардов евро. Но общее дополнительное финансирование составляет всего 20 миллиардов евро, другие источники финансирования находятся вне контроля Комиссии", – говорится в заключении ЕПА.

Кроме того, аудиторы указывают на несколько других слабых мест REPowerEU, в частности, что касается отчетности, мониторинга и оценки выполнения плана, а также представления и оценки разделов REPowerEU.

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Напомним, 18 мая Европейская комиссия представила план по уменьшению зависимости от российских энергоносителей REPowerEU, призванный помочь ЕС сэкономить больше энергии, ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива и начать инвестиции в новом масштабе.

Президент Еврокомиссии Урсул фон дер Ляен объявила, что Еврокомиссия повышает цель ЕС по энергоэффективности к 2030 году с 9% до 13% и увеличивает цель возобновляемой энергии ЕС с 40% до 45% к 2030 году.

Еврокомиссия предлагает ускорить процедуры получения разрешений для возобновляемых источников энергии и сопутствующей инфраструктуры, а также предлагает обязательную установку солнечных крыш для коммерческих и общественных зданий до 2025 года и новых жилых домов до 2029 года.

Темы: ЕС
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