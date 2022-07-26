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Суд призначив заставу у понад 3 млн грн ексголові АРМА – САП

"Українська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 21:48
Суд призначив заставу у понад 3 млн грн ексголові АРМА – САП
АНТОН ЯНЧУК, ФОТО LIGA.NET

Колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном Антону Янчуку, який підозрюється у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн, суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі більш ніж 3 млн грн.

Джерело: САП у Telegram

Дослівно: "Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, який підозрюється разом з іншими особами у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень".

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Деталі: Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 101 250 грн. Строк дії запобіжного заходу до 12 вересня.

Що було раніше: 13 липня Національне антикорупційне бюро повідомило Янчуку про підозру у зловживанні владою та мільйонних розстратах.

Теми: АРМАсуд
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