Суд назначил залог более чем в 3 млн грн экс-главе АРМА – САП

Бывшему главе Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антону Янчуку, который подозревается в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн, суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 3 млн грн.

Источник: САП в Telegram

Дословно: "Следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему председателю Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, который подозревается вместе с другими лицами в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн гривен".

Детали: Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 101 250 грн. Срок действия меры пресечения до 12 сентября.

Что предшествовало: 13 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило Янчуку о подозрении в злоупотреблении властью и миллионных растратах.