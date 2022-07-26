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Суд назначил залог более чем в 3 млн грн экс-главе АРМА – САП

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 21:48
АНТОН ЯНЧУК, ФОТО LIGA.NET

Бывшему главе Нацагентства по управлению арестованным имуществом Антону Янчуку, который подозревается в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн, суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 3 млн грн.

Источник: САП в Telegram

Дословно: "Следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему председателю Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, который подозревается вместе с другими лицами в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн гривен".

Детали: Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 101 250 грн. Срок действия меры пресечения до 12 сентября.

Что предшествовало: 13 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило Янчуку о подозрении в злоупотреблении властью и миллионных растратах.

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Темы: АРМАсуд
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