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Пентагон: США прискорюють передачу зброї Україні

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 02:22
Ллойд Остін. фото: getty images

Пентагон заявляє, що Штати намагаються якомога швидше передати Україні озброєння і техніку, у тому числі системи HIMARS, з останнього пакета оборонної допомоги.

Джерело: Пентагон

Деталі: У повідомленні зазначається, що міністри оборони України та США Олексій Резніков і Ллойд Остін обговорили результати недавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-4" і поточну допомогу Україні у сфері безпеки, включаючи недавнє зобов’язання США надати системи HIMARS.

Остін запевнив Резнікова, що "Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання в Україну".

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Теми: СШАзброявійна
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