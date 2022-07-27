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Пентагон: США ускоряют передачу оружия Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 27 июля 2022, 02:22
ллойд остин. фото: getty images

Пентагон заявляет, что Штаты пытаются как можно быстрее передать Украине вооружение и технику, в том числе HIMARS, из последнего пакета оборонной помощи.

Источник: Пентагон

Детали: В сообщении отмечается, что министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин обсудили результаты недавней встречи Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4" и текущую помощь Украине в сфере безопасности, включая недавнее обязательство США предоставить системы HIMARS.

Остин заверил Резникова, что "Соединенные Штаты пытаются как можно скорее доставить оборудование в Украину".

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Темы: СШАоружиевойна
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