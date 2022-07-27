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На півдні ЗСУ виконали 300 вогневих завдань і знищили майже 90 окупантів

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 02:42
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські захисники виконали 300 вогневих завдань, знищили 89 загарбників, ворожі склади і техніку росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Протягом минулого дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка. Успіху не мав.

На Миколаївщині проводив повітряну розвідку і втратив БПЛА "Елерон-3", а при спробі застосувати дрон-камікадзе типу "Лансет", яким намагався атакувати радіолокаційну станцію, дрон було знищено стрілецькою зброєю.

Чотири удари нанесено ворожою авіацією по позиціях ЗСУ.

Вранці – двічі парою ударних Ка-52. Українські військові втрат не зазнали.

"Опівдні трійка Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони рашистських військ. Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52. Наших втрат не допущено", – ідеться в повідомленні.

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Під час ракетної атаки парою ворожих Су-34 ракетами типу Х-31 в напрямок Баштанки, обидві ракети були знищені силами української протиповітряної оборони.

Надвечір важкою артилерією 152-го калібру було обстріляно Велику Костромку. Влучання по відкритих місцевостях, без втрат.

Протягом доби ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають: 89 загарбників, танк Т-62, самохідна гаубиця "Мста-С" та "Мста-Б", мінометний комплекс "Сані", 2 одиниці броньованої та 6 – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

Корабельне угруповання флоту окупантів у кількості 11 одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Тим часом 2 ракетних та 1 великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням.

"Тож, загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту на рівні – не виключена", – підсумовують в ОК "Південь".

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Теми: Збройні силивійна
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