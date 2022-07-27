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На юге ВСУ выполнили 300 огневых задач и уничтожили около 90 оккупантов

Ольга ГлущенкоСреда, 27 июля 2022, 02:42
На юге ВСУ выполнили 300 огневых задач и уничтожили около 90 оккупантов
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские защитники выполнили 300 огневых задач, уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику россиян.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: В течение прошедшего дня враг предпринял попытку восстановить утраченное положение путем проведения контратаки в направлении Брускинское – Белогорка. Удачи не имел.

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В Николаевской области проводил воздушную разведку и потерял БПЛА "Элерон-3", а при попытке применить дрон-камикадзе типа "Лансет", которым пытался атаковать радиолокационную станцию, дрон был уничтожен стрелковым оружием.

Четыре удара нанесены вражеской авиацией по позициям ВСУ.

Утром – дважды парой ударных Ка-52. Украинские военные потери не понесли.

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"В полдень тройка Ка-52 в районе Ольгиного, намереваясь атаковать наши подразделения, нанесла поражение по своим. За что на обратном пути была атакована средствами противовоздушной обороны рашистских войск. Таким образом, враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52. Наши потери не допущены", – говорится в сообщении.

Во время ракетной атаки парой враждебных Су-34 ракетами типа Х-31 в направлении Баштанки обе ракеты были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

К вечеру тяжелой артиллерией 152-го калибра была обстреляна Большая Костромка. Попадание по открытым местностям, без потерь.

В течение суток ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ поддерживался огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсона. В общей сложности выполнено 300 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 89 захватчиков, танк Т-62, самоходная гаубица "Мста-С" и "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", 2 единицы бронированной и 6 – автомобильной техники, а в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.

Корабельная группировка флота оккупантов в количестве 11 единиц продолжает маневры и укрытие в ракетно безопасных районах Черного моря, вдоль крымского побережья. Между тем, 2 ракетных и 1 большой десантный корабль – в готовности к применению по назначению.

"Поэтому угроза ракетных ударов остается актуальной, высадка морского десанта на уровне – не исключена", – подытоживают в ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
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