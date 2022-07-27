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Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300, є поранені – мер

Ольга Глущенко Середа, 27 липня 2022, 08:51
Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300, є поранені – мер
наслідки обстрілів Харкова, фото: ДСНС

Під ранок 27 липня російські війська завдали ударів по місту Харків, за попередньою інформацією, шестеро людей дістали поранення.

Джерело: Харківський міський голова Ігор Терехов

Пряма мова: "О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300".

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Оновлено: Пізніше мер повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали люди.

"Щодо обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Всіми зараз займаються наші лікарі.

Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - написав він у Telegram.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Росіяни минулої ночі обстріляли Харків та Чугуїв з С-300.

Теми: Харківвійнаобстріл
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