Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300, є поранені – мер

Під ранок 27 липня російські війська завдали ударів по місту Харків, за попередньою інформацією, шестеро людей дістали поранення.

Джерело: Харківський міський голова Ігор Терехов

Пряма мова: "О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300".

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Оновлено: Пізніше мер повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали люди.

"Щодо обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Всіми зараз займаються наші лікарі.

Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - написав він у Telegram.

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Що передувало: Росіяни минулої ночі обстріляли Харків та Чугуїв з С-300.