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Россияне ударили по Харькову ракетами С-300, есть раненые – мэр

Ольга ГлущенкоСреда, 27 июля 2022, 08:51
последствия обстрелов Харькова, фото: ГСЧС

Под утро 27 июля российские войска нанесли удары по городу Харькову, по предварительной информации, шесть человек получили ранения.

Источник: Харьковский городской голова Игорь Терехов

Прямая речь: "В 4:25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300. Спасатели уже на месте, разбирают завалы".

Обновлено: Позже мэр сообщил, что в результате обстрела пострадали люди.

"По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи.

Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме", - написал он в Telegram.

Что предшествовало: Россияне прошлой ночью обстреляли Харьков и Чугуев из С-300.

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Темы: Харьковвойнаобстрел
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