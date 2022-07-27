Россияне ударили по Харькову ракетами С-300, есть раненые – мэр

Под утро 27 июля российские войска нанесли удары по городу Харькову, по предварительной информации, шесть человек получили ранения.

Источник: Харьковский городской голова Игорь Терехов

Прямая речь: "В 4:25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300. Спасатели уже на месте, разбирают завалы".

Обновлено: Позже мэр сообщил, что в результате обстрела пострадали люди.

"По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи.



Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме", - написал он в Telegram.

Что предшествовало: Россияне прошлой ночью обстреляли Харьков и Чугуев из С-300.