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Втрати росіян у війні проти України перевалили за 40 тисяч солдатів - Генштаб

Валентина РоманенкоСереда, 27 липня 2022, 09:35
ілюстративне фото

Від початку повномасштабної війни проти України 24 лютого російська армія втратила 40070 вояків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1738 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
  • артилерійських систем– 883 (+3) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків– 222 (+0) од,
  • гелікоптерів – 190 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 75 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Дані уточнюються.

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Теми: війна
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