Втрати росіян у війні проти України перевалили за 40 тисяч солдатів - Генштаб
Середа, 27 липня 2022, 09:35
Від початку повномасштабної війни проти України 24 лютого російська армія втратила 40070 вояків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1738 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
- артилерійських систем– 883 (+3) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків– 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 190 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
- спеціальна техніка - 75 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Дані уточнюються.
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