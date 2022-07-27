Потери россиян в войне против Украины перевалили за 40 тысяч солдат - Генштаб

С начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля российская армия потеряла 40 070 вояк.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 40070 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1738 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,

артиллерийских систем – 883 (+3) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов – 222 (+0) ед,

вертолетов – 190 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,

специальная техника – 75 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Криворожском направлении.

Данные уточняются.