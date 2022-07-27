Потери россиян в войне против Украины перевалили за 40 тысяч солдат - Генштаб
Среда, 27 июля 2022, 09:35
С начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля российская армия потеряла 40 070 вояк.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 40070 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1738 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 883 (+3) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
- специальная техника – 75 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Криворожском направлении.
Данные уточняются.
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