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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 40 тысяч солдат - Генштаб

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 09:35
Потери россиян в войне против Украины перевалили за 40 тысяч солдат - Генштаб
иллюстративное фото

С начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля российская армия потеряла 40 070 вояк.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 40070 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1738 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 883 (+3) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 190 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
  • специальная техника – 75 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Криворожском направлении.

Данные уточняются.

Темы: война
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