Чиновник КМДА брав данину з автоперевізників на сотні тисяч доларів - силовики

Затриманий чиновник КМДА вимагав 270 тисяч доларів США за дозвіл на пасажирські перевезення.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР

Деталі: За даними слідства, заступника директора Департаменту КМДА розробив схему, за якою перевізники мали сплачувати щоденну фіксовану плату з кожного із сотень автобусів, які виходили на рейс у Києві.

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У посередники він взяв свого близького друга, який очолював одне з державних підприємств столиці.

За даними слідства, посадовці з липня 2021 року вимагали від керівника підприємства, яке надає послуги з пасажирських перевезень маршрутними таксі, кошти за сприяння та нестворення перешкод в його роботі.

Для того, аби підприємець швидше ухвалив "правильне рішення", зловмисники постійно тиснули на нього, проводили позапланові перевірки підприємств щодо дотримання умов договорів та правил перевезення пасажирів, складали акти про штучні порушення.

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У січні та лютому 2022 року правоохоронці задокументували одержання підозрюваними двох траншів неправомірної вигоди на загальну суму 51 200 дол США.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіки призупинили протиправні дії щодо перевізників, однак вже в липні поновили свої вимоги.

Вони вимагали 220 тис дол США за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

Чоловіків затримали "на гарячому" одразу після одержання ними обумовленої суми. Під час невідкладних обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА (всього 8 обшуків –ред.), правоохоронці вилучили гроші, документи та зброю, походження якої наразі встановлюється.

Затриманим оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 КК України

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Цьому передувало: 26 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив про затримання на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА.