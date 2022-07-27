Чиновник КГГА брал дань с автоперевозчиков на сотни тысяч долларов - силовики

Задержанный чиновник КГГА потребовал 270 тысяч долларов США за разрешение на пассажирские перевозки.

Источник: Киевская городская прокуратура, ДБР

Детали: По данным следствия, заместитель директора Департамента КГГА разработал схему, по которой перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, выходивших на рейс в Киеве.

В посредники он взял своего близкого друга, возглавлявшего одно из государственных предприятий столицы.

По данным следствия, должностные лица с июля 2021 г. требовали от руководителя предприятия, предоставляющего услуги по пассажирским перевозкам маршрутными такси, средства за содействие и несоздание препятствий в его работе.

Для того чтобы предприниматель быстрее принял "правильное решение", злоумышленники постоянно давили на него, проводили внеплановые проверки предприятий по соблюдению условий договоров и правил перевозки пассажиров, составляли акты об искусственных нарушениях.

В январе и феврале 2022 года стражи порядка задокументировали получение подозреваемыми двух траншей неправомерной выгоды на общую сумму 51 200 долл. США.

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С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчины приостановили противоправные действия по перевозчикам, однако уже в июле возобновили свои требования.

Они требовали 220 тыс. долл. США за декабрь-июнь 2022 года и за продление договоров на перевозку пассажиров до конца года. При этом договоры уже были подписаны до момента получения ими средств.

Мужчин задержали "с поличным" сразу после получения ими оговоренной суммы. Во время неотложных обысков, в частности, по месту жительства задержанных и в служебных помещениях КГГА (всего 8 обысков – ред.), правоохранители изъяли деньги, документы и оружие, происхождение которого устанавливается.

Задержанным объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Этому предшествовало: 26 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о задержании на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА.