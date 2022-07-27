СБУ схопила інформатора, який "зливав" білорусам позиції ЗСУ

На Рівненщині СБУ затримала ворожого інформатора, який передав дані про ЗСУ білоруським правоохоронцям.

Джерело: Служба безпеки України в Telegram та Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Українські спецслужбовці викрили мешканця Івано-Франківщини, який збирав інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ, а також інших формувань у західних регіонах України. За інформацією СБУ, його особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

Інформатор передав зібрані дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину кордону. Наразі спецслужби перевіряють, чи були інші випадки співпраці чоловіка з правоохоронними органами Білорусі. Йому загрожує від 5 до 8 років у в’язниці.

Дослівно ОГП: "Жителю Івано-Франківщини повідомлено про підозру у поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ та їх ідентифікацію на місцевості, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі (ч. 2 ст. 114-2 КК України)".