СБУ схопила інформатора, який "зливав" білорусам позиції ЗСУ

На Рівненщині СБУ затримала ворожого інформатора, який передав дані про ЗСУ білоруським правоохоронцям.

Джерело: Служба безпеки України в Telegram та Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Українські спецслужбовці викрили мешканця Івано-Франківщини, який збирав інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ, а також інших формувань у західних регіонах України. За інформацією СБУ, його особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

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Інформатор передав зібрані дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину кордону. Наразі спецслужби перевіряють, чи були інші випадки співпраці чоловіка з правоохоронними органами Білорусі. Йому загрожує від 5 до 8 років у в’язниці.

Дослівно ОГП: "Жителю Івано-Франківщини повідомлено про підозру у поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ та їх ідентифікацію на місцевості, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі (ч. 2 ст. 114-2 КК України)".