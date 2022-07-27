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СБУ схватила информатора, который "сливал" белорусам позиции ВСУ

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 10:48
Украинские спецслужбы, СБУ

В Ровенской области СБУ задержала вражеского информатора, который передал данные об ВСУ белорусским правоохранителям.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram и Офис генпрокурора в Telegram

Детали: Украинские спецслужбы разоблачили жителя Ивано-Франковской области, который собирал информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении военнослужащих и техники ВСУ, а также других формирований в западных регионах Украины. По информации СБУ, его особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

Информатор передал собранные данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения границы. Спецслужбы проверяют, были ли другие случаи сотрудничества мужчины с правоохранительными органами Беларуси. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Дословно ОГП: "Жителю Ивано-Франковской области сообщено о подозрении в распространении информации о расположении объектов ВСУ и их идентификации на местности, когда такая информация не размещалась в открытом доступе (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)".

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Темы: СБУБеларусьвойнадиверсанты
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