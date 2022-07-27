СБУ схватила информатора, который "сливал" белорусам позиции ВСУ

В Ровенской области СБУ задержала вражеского информатора, который передал данные об ВСУ белорусским правоохранителям.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram и Офис генпрокурора в Telegram

Детали: Украинские спецслужбы разоблачили жителя Ивано-Франковской области, который собирал информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении военнослужащих и техники ВСУ, а также других формирований в западных регионах Украины. По информации СБУ, его особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

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Информатор передал собранные данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения границы. Спецслужбы проверяют, были ли другие случаи сотрудничества мужчины с правоохранительными органами Беларуси. Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Дословно ОГП: "Жителю Ивано-Франковской области сообщено о подозрении в распространении информации о расположении объектов ВСУ и их идентификации на местности, когда такая информация не размещалась в открытом доступе (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)".