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Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння через зосередження влади в руках Єрмака

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 12:07
ВІКТОРІЯ СПАРТЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Конгресвумен Вікторія Спартц надіслала президенту Джо Байдену ще один лист, в якому закликала звернути увагу на останні події в Україні, включно з додатковими занепокоєннями навколо голови адміністрації президента України Зеленського Андрія Єрмака.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється на сайті конгресвумен.

Спартц також закликала адміністрацію Байдена створити спільну оперативну групу в Міністерстві оборони для реалізації узгодженої стратегії належного нагляду за критичною інфраструктурою та впорядкування логістики летальної допомоги Україні.

Цей лист є продовженням листа конгресвумен до адміністрації Байдена від 8 липня, у якому вона просила адміністрацію поінформувати Конгрес про Андрія Єрмака, главу апарату президента України Зеленського.

"Відсутність призначення антикорупційного прокурора, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена" - йдеться у повідомленні на сайті Спартц.

У листі Спартц стверджує, що Єрмак гальмує призначення антикорупційного прокурора.

"В результаті тиску Київ нарешті визначив Олександра Клименка антикорупційним прокурором після того, як Олег Татаров, призначенець пана Єрмака, майже два роки зволікав із цим. Хоча цей процес ще не завершений і потребує додаткових дій з боку генпрокурора. Нещодавно Київ також усунув Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Схоже, пан Єрмак може спробувати призначити партійного прокурора через парламентську більшість Зеленського, що фактично може саботувати роботу пана Клименка" - стверджує конгресвумен.

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Вона закликала адміністрацію Байдена стежити за цими процесами.

Також Спартц застерегла Байдена у зв’язку з "зосередженням влади в руках Єрмака", вказуючи на кадрові зміни на ключових позиціях.

Іншим прикладом зловживання владою. За словами Спартц, є нещодавнє видання таємних наказів про позбавлення українського громадянства без належної процедури.

Крім того, як пише конгресвумен, одна з проблем була порушена ліцензованим оборонним підрядником США, який висловив стурбованість заступником міністра оборони України, призначеним Єрмаком у квітні, Денисом Шараповим.

"Відомо, що пан Шарапов є бізнес-партнером Андрія Єрмака, Бориса Єрмака (батька Андрія, який звільнився з ФСБ Росії) і громадянина Росії Рахаміма Емануїлова, який раніше мав зв’язки з Іраном і Афганістаном, а зараз – із Владіміром Путіним" - йдеться у листі.

Нагадаємо, у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен Вікторія Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Після цього США, ЄС і НАТО заявили, що не мають претензій до використання Україною західної зброї, а Верховна Рада підтримала створення комісії для нагляду за постачанням західної зброї в Україну.

А міністр оборони Олексій Резніков за підсумками четвертого засідання Контактної групи з питань оборони України повідомив, що буде пришвидшено перехід на систему контролю над зброєю стандарту НАТО LOGFAS.

Читайте також: "Почалася скоординована російська спецоперація зі зриву постачання зброї із США".

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Теми: Андрій ЄрмакБайденСШАУкраїна
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