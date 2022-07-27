Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння через зосередження влади в руках Єрмака

Конгресвумен Вікторія Спартц надіслала президенту Джо Байдену ще один лист, в якому закликала звернути увагу на останні події в Україні, включно з додатковими занепокоєннями навколо голови адміністрації президента України Зеленського Андрія Єрмака.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється на сайті конгресвумен.

Спартц також закликала адміністрацію Байдена створити спільну оперативну групу в Міністерстві оборони для реалізації узгодженої стратегії належного нагляду за критичною інфраструктурою та впорядкування логістики летальної допомоги Україні.

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Цей лист є продовженням листа конгресвумен до адміністрації Байдена від 8 липня, у якому вона просила адміністрацію поінформувати Конгрес про Андрія Єрмака, главу апарату президента України Зеленського.

"Відсутність призначення антикорупційного прокурора, занепокоєння, висловлені нашими військовими та оборонними підрядниками, а також деякими союзниками по НАТО, викликають занепокоєння щодо національної безпеки та вимагають належної уваги з боку адміністрації Байдена" - йдеться у повідомленні на сайті Спартц.

У листі Спартц стверджує, що Єрмак гальмує призначення антикорупційного прокурора.

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"В результаті тиску Київ нарешті визначив Олександра Клименка антикорупційним прокурором після того, як Олег Татаров, призначенець пана Єрмака, майже два роки зволікав із цим. Хоча цей процес ще не завершений і потребує додаткових дій з боку генпрокурора. Нещодавно Київ також усунув Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Схоже, пан Єрмак може спробувати призначити партійного прокурора через парламентську більшість Зеленського, що фактично може саботувати роботу пана Клименка" - стверджує конгресвумен.

Вона закликала адміністрацію Байдена стежити за цими процесами.

Також Спартц застерегла Байдена у зв’язку з "зосередженням влади в руках Єрмака", вказуючи на кадрові зміни на ключових позиціях.

Іншим прикладом зловживання владою. За словами Спартц, є нещодавнє видання таємних наказів про позбавлення українського громадянства без належної процедури.

Крім того, як пише конгресвумен, одна з проблем була порушена ліцензованим оборонним підрядником США, який висловив стурбованість заступником міністра оборони України, призначеним Єрмаком у квітні, Денисом Шараповим.

"Відомо, що пан Шарапов є бізнес-партнером Андрія Єрмака, Бориса Єрмака (батька Андрія, який звільнився з ФСБ Росії) і громадянина Росії Рахаміма Емануїлова, який раніше мав зв’язки з Іраном і Афганістаном, а зараз – із Владіміром Путіним" - йдеться у листі.

Нагадаємо, у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен Вікторія Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Після цього США, ЄС і НАТО заявили, що не мають претензій до використання Україною західної зброї, а Верховна Рада підтримала створення комісії для нагляду за постачанням західної зброї в Україну.

А міністр оборони Олексій Резніков за підсумками четвертого засідання Контактної групи з питань оборони України повідомив, що буде пришвидшено перехід на систему контролю над зброєю стандарту НАТО LOGFAS.

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