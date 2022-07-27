Спартц в новом письме Байдену выражает обеспокоенность из-за сосредоточения власти в руках Ермака

Конгрессвумен Виктория Спартц направила президенту Джо Байдену еще одно письмо, в котором призвала обратить внимание на последние события в Украине, включая дополнительные беспокойства вокруг главы администрации президента Украины Зеленского Андрея Ермака.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщается на сайте конгрессвумен.

Спартц также призвала администрацию Байдена создать совместную оперативную группу в Министерстве обороны для реализации согласованной стратегии надзора за критической инфраструктурой и упорядочения логистики летальной помощи Украине.

Это письмо является продолжением письма конгрессвумен в администрацию Байдена от 8 июля, в котором она просила администрацию проинформировать Конгресс об Андрее Ермаке, главе аппарата президента Украины Зеленского.

"Отсутствие назначения антикоррупционного прокурора, беспокойства, высказанные нашими военными и оборонными подрядчиками, а также некоторыми союзниками по НАТО, вызывают беспокойство по поводу национальной безопасности и требуют должного внимания со стороны администрации Байдена" - говорится в сообщении на сайте Спартц.

В письме Спартц утверждает, что Ермак тормозит назначение антикоррупционного прокурора.

"В результате давления Киев наконец-то определил Александра Клименко антикоррупционным прокурором после того, как Олег Татаров, назначен г-на Ермака, почти два года медлил с этим. Хотя этот процесс еще не завершен и нуждается в дополнительных действиях со стороны генпрокурора. Недавно Киев также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора. Похоже, господин Ермак может попытаться назначить партийного прокурора через парламентское большинство Зеленского, что фактически может саботировать работу Клименко" - утверждает конгрессвумен.

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Она призвала администрацию Байдена смотреть за этими действиями.

Также Спартц предостерегла Байдена в связи с сосредоточением власти в руках Ермака, указывая на кадровые изменения на ключевых позициях.

Другим примером злоупотребления властью. По словам Спартца, есть недавнее издание тайных приказов о лишении украинского гражданства без надлежащей процедуры.

Кроме того, как пишет конгрессвумен, одна из проблем была поднята лицензированным оборонным подрядчиком США, который выразил обеспокоенность заместителем министра обороны Украины, назначенным Ермаком в апреле, Денисом Шараповым.

"Известно, что господин Шарапов является бизнес-партнером Андрея Ермака, Бориса Ермака (отца Андрея, уволившегося из ФСБ России) и гражданина России Рахамима Эмануилова, ранее имевшего связи с Ираном и Афганистаном, а сейчас – с Владимиром Путиным" - говорится в письме.

Напомним, в резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен Виктория Спартц отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.

После этого США, ЕС и НАТО заявили, что не имеют претензий к использованию Украиной западного оружия, а Верховная Рада поддержала создание комиссии по надзору за поставкой западного оружия в Украину.

А министр обороны Алексей Резников по итогам четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины сообщил, что будет ускорен переход на систему контроля над оружием стандарта НАТО LOGFAS.

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