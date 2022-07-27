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Генерал Марченко повернувся до Миколаєва: які завдання виконуватиме

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 13:38
Генерал Марченко повернувся до Миколаєва: які завдання виконуватиме
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, Вікіпедія

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до Миколаївської області для виконання низки завдань. 

Джерело: голова ОВА Віталій Кім на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 27 липня, а також у Telegram

Деталі: За його словами, генерал повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та ЗСУ. У своєму Telegram голова Миколаївської ОВА написав: "Марчело, Welcome back!". 

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Пряма мова: "Він (Марченко - ред.) відряджений для роботи з партизанами та з військовою адміністрацією. А також для інших завдань на території Миколаївської та Херсонської областей". 

Нагадаємо: У квітні генерал-майор Дмитро Марченко був переведений на іншу ділянку фронту для виконання військового завдання. Нещодавно Марченко заявив, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

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Теми: Миколаївська областьМиколаїввійна
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