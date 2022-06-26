ISW: Військове керівництво України прагне централізовано координувати партизанів

Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що мета - підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

Що передувало: Раніше ISW повідомляв, що партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Нагадаємо: Українські партизани оголосили "полювання" на гауляйтера окупованого Мелітополя. Вони запропонували $10 тис. за голову ставленика російських військових.