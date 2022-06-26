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ISW: Військове керівництво України прагне централізовано координувати партизанів

Анастасія КалатурНеділя, 26 червня 2022, 04:15

Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що мета - підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко  сказав, що українські партизани  лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом. 

Що передувало: Раніше ISW повідомляв, що партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Нагадаємо: Українські партизани  оголосили "полювання" на гауляйтера окупованого Мелітополя. Вони запропонували $10 тис. за голову ставленика російських військових.

Теми: війнаРосія
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