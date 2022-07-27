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Генерал Марченко вернулся в Николаев: какие задачи будет выполнять

"Украинская правда"Среда, 27 июля 2022, 13:38
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, Википедия

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаева, вернулся в Николаевскую область для выполнения ряда задач.

Источник: глава ОВА Виталий Ким на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 27 июля, а также в Telegram

Детали: По его словам, генерал возвращается для усиления взаимодействия военной администрации и ВСУ. В своем Telegram глава Николаевской ОВА написал: "Марчело, Welcome back!".

Прямая речь: "Он (Марченко – ред.) откомандирован для работы с партизанами и с военной администрацией. А также для других задач на территории Николаевской и Херсонской областей".

Напомним: Генерал-майор Дмитрий Марченко был переведен на другой участок фронта для выполнения военной задачи. Недавно Марченко заявил, что украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

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Темы: Николаевская областьНиколаеввойна
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