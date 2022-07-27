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На Херсонщині ліквідували групу "синоптиків" із Росії: ССО отримали їхні шифри й паролі

Валентина РоманенкоСереда, 27 липня 2022, 16:06
На Херсонщині ліквідували групу синоптиків із Росії: ССО отримали їхні шифри й паролі

На Херсонському напрямку рух опору ліквідував групу окупантів та здобув умовні позначення, шифри та мапи ворога.

Джерело: сайт ССО "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Маємо гарні новини з Херсонщини, і йдеться не лише про Антонівський міст.

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Представники групи опору ліквідували групу ворога й отримали цікаву документацію.

Що ж, в росіян за прогнозами попереду одні дощі з градом, адже матеріали передані іншим підрозділам ЗСУ. Нижче лише частина захопленої документації".

 
 
 
 
 
 

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Теми: війна
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