У ЗСУ підтвердили інформацію щодо моста в Херсоні: Удари були філігранними

Українські військові завдали точкових ракетних ударів по Антонівському мосту в Херсоні.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 27 липня

Деталі: Гуменюк наголосила, що Сили оборони тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні і транспортні шляхи російських загарбників на Херсонщині, щоб не дозволяти йому поповнювати запаси.

Щодо моста, речниця сил півдня дипломатично зазначила, що ЗСУ цінують усе, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. "Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога", сказала Гуменюк. За її словами, робота української артилерії делікатна і ювелірна, і спрямована більше на деморалізацію російського війська.

На уточнююче запитання журналіста, чи все-таки були удари по мосту Гуменюк врешті відповіла ствердно.

Пряма мова: "Так, удари були, але вони були філігранними".

Цьому передувало: У ніч на 27 липня у пабліках ширилися повідомлення й відео про удари по Антонівському мосту й роботу російських засобів ППО в окупованому Херсоні. Достовірної інформації про удари та їх наслідки не було.

ВІДЕО ДНЯ

Вранці ставленик окупантів Кирило Стремоусов визнав, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.

Раніше Антонівський міст уже зазнавав ударів та пошкоджень.