На Херсонщине ликвидирована группа "синоптиков" из России: ССО получили их шифры и пароли
Среда, 27 июля 2022, 16:06
На Херсонском направлении движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов и получило условные обозначения, шифры и карты врага.
Источник: сайт ССО "Центр национального сопротивления"
Дословно: "У нас хорошие новости с Херсонщины, и речь идет не только об Антоновском мосте.
Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию.
Что ж, у россиян по прогнозам впередт одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ. Ниже всего часть захваченной документации".