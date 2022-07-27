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На Херсонщине ликвидирована группа "синоптиков" из России: ССО получили их шифры и пароли

Валентина РоманенкоСреда, 27 июля 2022, 16:06
На Херсонщине ликвидирована группа синоптиков из России: ССО получили их шифры и пароли

На Херсонском направлении движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов и получило условные обозначения, шифры и карты врага.

Источник: сайт ССО "Центр национального сопротивления"

Дословно: "У нас хорошие новости с Херсонщины, и речь идет не только об Антоновском мосте.

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Представители группы сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию.

Что ж, у россиян по прогнозам впередт одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ. Ниже всего часть захваченной документации".

 
 
 
 
 
 

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Темы: война
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