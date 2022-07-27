Росіяни обстріляли Харківський район: 2 поранених

Один дорослий і одна дитина отримали поранення у результаті ворожих обстрілів Харківщини 27 липня.

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "Внаслідок обстрілів у Харківському районі області отримали травми 12-річний хлопчик і його батько, 47 років".

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Деталі: Обох поранених доставили до лікарень Харкова.

ОВА закликає громадян не перебувати без крайньої необхідності на вулицях, а в разі оголошення повітряної тривоги або загрози артобстрілу негайно пройти в укриття.

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