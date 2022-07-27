Росіяни обстріляли Харківський район: 2 поранених
Середа, 27 липня 2022, 19:33
Один дорослий і одна дитина отримали поранення у результаті ворожих обстрілів Харківщини 27 липня.
Джерело: Харківська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно ОВА: "Внаслідок обстрілів у Харківському районі області отримали травми 12-річний хлопчик і його батько, 47 років".
Реклама:
Деталі: Обох поранених доставили до лікарень Харкова.
ОВА закликає громадян не перебувати без крайньої необхідності на вулицях, а в разі оголошення повітряної тривоги або загрози артобстрілу негайно пройти в укриття.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Під ранок 27 липня російські війська завдали ударів по місту Харків, за попередньою інформацією, шестеро людей отримали поранення.