Россияне обстреляли Харьковский район: 2 раненых

Один взрослый и один ребенок получили ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области 27 июля.

Источник: Харьковская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "В результате обстрелов в Харьковском районе области получили травмы 12-летний мальчик и его отец, 47 лет".

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Детали: Обоих раненых доставили в больницы Харькова.

ОВА призывает граждан не находиться без крайней необходимости на улицах, а в случае объявления воздушной тревоги или угрозы артобстрела немедленно пройти в укрытия.

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