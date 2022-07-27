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Россияне обстреляли Харьковский район: 2 раненых

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 19:33
Последствия обстрелов Харькова 27 июля. Фото с Telegram Харьковской ОВА

Один взрослый и один ребенок получили ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области 27 июля.

Источник: Харьковская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "В результате обстрелов в Харьковском районе области получили травмы 12-летний мальчик и его отец, 47 лет".

Детали: Обоих раненых доставили в больницы Харькова.

ОВА призывает граждан не находиться без крайней необходимости на улицах, а в случае объявления воздушной тревоги или угрозы артобстрела немедленно пройти в укрытия.

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Темы: Харьковская областьвойна
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