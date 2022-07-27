Россияне обстреляли Харьковский район: 2 раненых
Среда, 27 июля 2022, 19:33
Один взрослый и один ребенок получили ранения в результате вражеских обстрелов Харьковской области 27 июля.
Источник: Харьковская областная военная администрация в Telegram
Дословно ОВА: "В результате обстрелов в Харьковском районе области получили травмы 12-летний мальчик и его отец, 47 лет".
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Детали: Обоих раненых доставили в больницы Харькова.
ОВА призывает граждан не находиться без крайней необходимости на улицах, а в случае объявления воздушной тревоги или угрозы артобстрела немедленно пройти в укрытия.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Под утро 27 июля российские войска нанесли удары по городу Харькову, по предварительной информации, шесть человек получили ранения.