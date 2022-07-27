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Подоляк: на війні гине у 275 разів більше бурятів, ніж москвичів – це етноцид

Мазуренко Альона Середа, 27 липня 2022, 19:43
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що на війні в Україні гине у десятки і сотні разів більше тувинців, бурятів і дагестанців, наж москвичів - це прояв умисного етноциду. 

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Вбивча статистика. У середньому москвичі гинуть на фронті рідше у 87,5 разів за дагестанців, у 275 разів – за бурятів і в 350 – за тувинців.

Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії".

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Теми: Росіяокупаціявійна
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