Подоляк: на войне погибает в 275 раз больше бурят, чем москвичей – это этноцид

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на войне в Украине погибает в десятки и сотни раз больше тувинцев, бурят и дагестанцев, чем москвичей – это проявление умышленного этноцида.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Убийственная статистика. В среднем москвичи погибают на фронте реже в 87,5 раза за дагестанцев, в 275 раз – за бурят и в 350 – за тувинцев.

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Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности, народов России".

Напомним:

С начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля российская армия потеряла 40 070 воинов.