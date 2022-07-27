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Подоляк: на войне погибает в 275 раз больше бурят, чем москвичей – это этноцид

Мазуренко Алена Среда, 27 июля 2022, 19:43
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на войне в Украине погибает в десятки и сотни раз больше тувинцев, бурят и дагестанцев, чем москвичей – это проявление умышленного этноцида.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Убийственная статистика. В среднем москвичи погибают на фронте реже в 87,5 раза за дагестанцев, в 275 раз – за бурят и в 350 – за тувинцев.

Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности, народов России".

Напомним:

  • С начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля российская армия потеряла 40 070 воинов.

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Темы: Росcияоккупациявойна
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