Повітряники знову збили російський БПЛА на Миколаївщині

Підрозділи Повітряного командування "Південь" знову збили російський безпілотник у Миколаївській області – на цей раз, ймовірно, оперативно-тактичний "Форпост".



Джерело: ПК "Південь" у Facebook

Дослівно ПК "Південь": "На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати.



27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост"".



Деталі: Повітряники підкреслили, що спокою загарбникам в українському небі не буде – їх будуть розбивати на друзки і знищувати.

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