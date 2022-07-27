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Повітряники знову збили російський БПЛА на Миколаївщині

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 21:51
Повітряники знову збили російський БПЛА на Миколаївщині
БПЛА "Форпост". Фото ілюстративне з сайту dfnc.ru

Підрозділи Повітряного командування "Південь" знову збили російський безпілотник у Миколаївській області – на цей раз, ймовірно, оперативно-тактичний "Форпост".

Джерело: ПК "Південь" у Facebook

Дослівно ПК "Південь": "На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати.

27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост"".

Деталі: Повітряники підкреслили, що спокою загарбникам в українському небі не буде – їх будуть розбивати на друзки і знищувати.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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