Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряники знову збили російський БПЛА на Миколаївщині

Ірина БалачукСереда, 27 липня 2022, 21:51
БПЛА "Форпост". Фото ілюстративне з сайту dfnc.ru

Підрозділи Повітряного командування "Південь" знову збили російський безпілотник у Миколаївській області – на цей раз, ймовірно, оперативно-тактичний "Форпост".

Джерело: ПК "Південь" у Facebook

Дослівно ПК "Південь": "На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати.

27 липня воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост"".

Деталі: Повітряники підкреслили, що спокою загарбникам в українському небі не буде – їх будуть розбивати на друзки і знищувати.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Миколаївська областьвійна
Головне сьогодні

оновлено, фотоБіля Києва вибухи, росіяни завдали ракетного удару

МЗС – про слова Лаврова щодо переговорів: хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні

Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї – Маляр

Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

Усі новини...
Миколаївська область
Генерал Марченко повернувся до Миколаєва: які завдання виконуватиме
На Миколаївщині знищили російський дрон-камікадзе
Кім про атаку на південь: росіяни випустили 18 ракет, військові дії ущільнюються
Останні новини
07:57
Уряд Естонії найближчими тижнями ухвалить рішення про купівлю ППО середньої дальності
07:51
Росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Ураганів"
07:46
Росіяни обстріляли Чугуїв, влучили у житлові будинки
07:21
РФ посилює контррозвідку біля кордону з Україною і додає сили на Запорізький напрямок – Генштаб
06:19
Запущена з Білорусі ракета влучила біля селища на Чернігівщині
05:20
оновлено, фотоБіля Києва вибухи, росіяни завдали ракетного удару
04:45
В Миколаєві лунають вибухи — мер
04:10
ISW: У росіян вистачає ресурсів лише на дві наступальні операції
03:16
Адміністрація Байдена: Більше 75 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні в Україні
02:25
ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів у Чорнобаївці
Усі новини...