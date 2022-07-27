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Воздушные силы снова сбили российский БПЛА в Николаевской области

Ирина БалачукСреда, 27 июля 2022, 21:51
Воздушные силы снова сбили российский БПЛА в Николаевской области
БПЛА "Форпост". Фото иллюстративное с сайта dfnc.ru

Подразделения Воздушного командования "Юг" снова сбили российский беспилотник в Николаевской области – на этот раз, вероятно, оперативно-тактический "Форпост".

Источник: ВК "Юг" в Facebook

Дословно ВК "Юг": "На Николаевщине враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" метко их уничтожать.

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27 июля воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост"".

Детали: Воздушные силы подчеркнули, что покоя захватчикам в украинском небе не будет – их будут разбивать вдребезги и уничтожать.

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Темы: Николаевская областьвойна
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