Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Відео з Антонівського мосту в Херсоні демонструє великі пошкодження

Олена РощінаСереда, 27 липня 2022, 11:11
Антонівський міст після обстрілу 27 липня, скриншот із відео

Опубліковано відео з Антонівського мосту в Херсоні, пошкодженого після удару Збройних сил України в ніч на 27 липня. 

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ – Telegram СтратКом ЗСУ

Деталі: У публічний простір потрапило відео з Антонівського мосту, який окупанти закрили для руху через пошкодження після нічного удару ЗСУ.

Міст дуже "подірявлений", подекуди просвічується наскрізь.

Українські бійці поцілили фактично в ту ж частину дорожнього покриття на мосту, що й минулого разу. 

"Тепер тікати тільки пішки або по воді", – коментує СтратКом ЗСУ перспективи російських загарбників.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Окупанти повідомляли, що ЗСУ обстрілами в ніч на 27 липня завдали пошкоджень і Антонівському автомобільному мосту, і залізничному мосту.

Довідка: Поблизу Херсона є два мости через Дніпро: автомобільний, більше відомий як Антонівський міст, та залізничний (який також має назву Антонівський залізничний міст).

Автомобільний міст був збудований у 1985 році, він має 31 опору, його довжина – 1366 м, а ширина – 25 м. Залізничний міст за смт Антонівка почали будувати у 1939 році, а ввели в експлуатацію 1954 року.

Нині по мостах до Херсону йде постачання для російських окупантів: жива сила й техніка.

Антонівський автомобільний та залізничний мости поблизу Херсона
Антонівський автомобільний та залізничний мости поблизу Херсона
Google maps

Передісторія:

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
Головне сьогодні

Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов

На окремих ділянках окупанти пробували штурмувати, але зазнали втрат і відійшли – Генштаб

фотоСиловики затримали керівника охорони нардепа Деркача

На війні загинув льотчик-герой України

В Стамбулі запрацював центр координації експорту зерна з України

Рада обрала суддею Конституційного суду нардепку від "Слуги народу"

Усі новини...
Херсон
Антонівський міст: в ОП порадили окупантам перетинати Дніпро вплав
У ЗСУ підтвердили інформацію щодо моста в Херсоні: Удари були філігранними
Окупанти Херсонщини визнали, що два мости пошкоджено після ударів ЗСУ
Останні новини
22:08
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
22:02
Військовий облік жінок: що зміниться 1 жовтня і чи випускатимуть за кордон
22:01
Єврокомісія пом’якшила вимоги щодо вирощування продовольства на тлі його глобальної нестачі
21:51
Повітряники знову збили російський БПЛА на Миколаївщині
21:44
Данілов про удари по військовій інфраструктурі в Росії: Рука не здригнеться
21:38
Італія розраховує стати повністю незалежною від російського газу у 2024 році
21:25
"Повернись живим" зібрав понад 4 млрд грн для армії
21:20
Федрезерв США знову стрімко підвищив ключову ставку і готовий це робити далі
21:17
Глава МЗС Британії: Путін тримає світ у заручниках газом
21:12
В Україні знову дозволили експорт добрив та жита
Усі новини...