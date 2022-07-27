Відео з Антонівського мосту в Херсоні демонструє великі пошкодження

Опубліковано відео з Антонівського мосту в Херсоні, пошкодженого після удару Збройних сил України в ніч на 27 липня.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ – Telegram СтратКом ЗСУ

Деталі: У публічний простір потрапило відео з Антонівського мосту, який окупанти закрили для руху через пошкодження після нічного удару ЗСУ.

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Міст дуже "подірявлений", подекуди просвічується наскрізь.

Українські бійці поцілили фактично в ту ж частину дорожнього покриття на мосту, що й минулого разу.

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"Тепер тікати тільки пішки або по воді", – коментує СтратКом ЗСУ перспективи російських загарбників.

Цьому передувало: Окупанти повідомляли, що ЗСУ обстрілами в ніч на 27 липня завдали пошкоджень і Антонівському автомобільному мосту, і залізничному мосту.

Довідка: Поблизу Херсона є два мости через Дніпро: автомобільний, більше відомий як Антонівський міст, та залізничний (який також має назву Антонівський залізничний міст).

Автомобільний міст був збудований у 1985 році, він має 31 опору, його довжина – 1366 м, а ширина – 25 м. Залізничний міст за смт Антонівка почали будувати у 1939 році, а ввели в експлуатацію 1954 року.

Нині по мостах до Херсону йде постачання для російських окупантів: жива сила й техніка.

Антонівський автомобільний та залізничний мости поблизу Херсона Google maps

Передісторія: