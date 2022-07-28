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Адміністрація Байдена: Більше 75 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні в Україні

Анастасія КалатурЧетвер, 28 липня 2022, 03:16
Адміністрація Байдена: Більше 75 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні в Україні
ФОТО: GETTY

Більше 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні – цю інформацію повідомили представники адміністрації президента США Джо Байдена депутатам Палати представників США  на  брифінгу щодо України.

Джерело: член комітету Палати представників у справах збройних сил Елісса Слоткін у CNN, що була присутня на брифінгу

Пряма мова: "Нас поінформували, що більше 75 тисяч росіян були або вбиті, або поранені, що дуже багато".

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Деталі: Елісса Слоткін  додала, що "більше 80% їх сухопутних військ загрузли, і вони втомилися… Але вони все ще російські військові".

За її словами, основною темою для розмови було те, що США ще можуть і мають зробити для українців "дуже терміново", буквально у найближчі три-шість тижнів.  Слоткін зазначила, що "українці хочуть йти на південь та здійснювати операції на півдні. І ми хочемо, щоб вони були максимально успішними". Повідомляється, що обидві партії підтримують відправку в Україну далекобійних ракет ATACMS для HIMARS.

Нагадаємо: За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України 24 лютого російська армія втратила 40070 вояків.

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Теми: СШАвійнаРосія
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