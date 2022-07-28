Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Адміністрація Байдена: Більше 75 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні в Україні

Анастасія КалатурЧетвер, 28 липня 2022, 03:16
ФОТО: GETTY

Більше 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні – цю інформацію повідомили представники адміністрації президента США Джо Байдена депутатам Палати представників США  на  брифінгу щодо України.

Джерело: член комітету Палати представників у справах збройних сил Елісса Слоткін у CNN, що була присутня на брифінгу

Пряма мова: "Нас поінформували, що більше 75 тисяч росіян були або вбиті, або поранені, що дуже багато".

Деталі: Елісса Слоткін  додала, що "більше 80% їх сухопутних військ загрузли, і вони втомилися… Але вони все ще російські військові".

За її словами, основною темою для розмови було те, що США ще можуть і мають зробити для українців "дуже терміново", буквально у найближчі три-шість тижнів.  Слоткін зазначила, що "українці хочуть йти на південь та здійснювати операції на півдні. І ми хочемо, щоб вони були максимально успішними". Повідомляється, що обидві партії підтримують відправку в Україну далекобійних ракет ATACMS для HIMARS.

Нагадаємо: За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України 24 лютого російська армія втратила 40070 вояків.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАвійнаРосія
Головне сьогодні

Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування

Виробник "Байрактар" передасть "польський" безпілотник Україні безкоштовно

відеоЗеленський: Не зупинимося, доки не звільнимо останній метр нашої землі

Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП

фотоПрезидент Литви прибув до Києва відзначити День державності

У День державності окупанти випустили по Україні 2 десятки ракет - Повітряні сили

Усі новини...
США
США обіцяють "діяти швидко" проти намагань РФ анексувати нові території України
Блінкен уперше з початку війни поговорить з Лавровим – не про Україну
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Останні новини
13:53
Данілов: Почався процес деколонізації, дерусифікації і денуклеаризації РФ
13:47
Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та дозволів на проживання з метою навчання
13:32
В управління держави передали арештовані активи на 15 мільярдів – СБУ
13:31
Ракетні удари по Київщині: є постраждалі серед цивільних
13:28
Окупанти масово викрадають і катують людей у Мелітополі – мер
13:15
У Києві за 5 місяців війни зареєстрували рекордну кількість шлюбів
13:05
У Кремлі націлилися "звільняти" Україну цілковито
13:03
Польща та Литва готові переконувати НАТО розпочати переговори про вступ України
12:59
СБУ взялася за митників, які випустили за кордон дружину Котвіцького з мільйонами доларів у валізах
12:55
Саудівська Аравія збирається рекордно підвищити ціни на нафту – Bloomberg
Усі новини...