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Администрация Байдена: Более 75 тысяч россиян были убиты или ранены на войне в Украине

Анастасия КалатурЧетверг, 28 июля 2022, 03:16
ФОТО: GETTY

Более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине – эту информацию сообщили представители администрации президента США Джо Байдена депутатам Палаты представителей США на брифинге по Украине.

Источник: член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Элисса Слоткин в CNN, присутствовавшая на брифинге

Прямая речь: "Нас проинформировали, что более 75 тысяч россиян были либо убиты, либо ранены, что очень много".

Детали: Элисса Слоткин добавила, что "более 80% их сухопутных войск погрязли, и они устали… Но они все еще российские военные".

По ее словам, основной темой для разговора было то, что США еще могут и должны сделать для украинцев "очень срочно", буквально в ближайшие три-шесть недель. Слоткин отметила, что "украинцы хотят идти на юг и совершать операции на юге. И мы хотим, чтобы они были максимально успешными". Сообщается, что обе партии поддерживают отправку в Украину дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS.

Напомним: По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля российская армия потеряла 40 070 военных.

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Темы: СШАвойнаРосcия
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