ISW: У росіян вистачає ресурсів лише на дві наступальні операції

Росіяни, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні – на Сіверськ та на Бахмут на Донеччині.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі: Ці операції були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

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Росіяни виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак та захоплення території на цих двох напрямках, але не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні. Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міські райони України.

Деякі ключові висновки аналітиків ISW:

Українські сили могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюма.

Російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.

Наземні бої продовжуються на північ від Харкова.

Республіка Марій Ел в РФ направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.

Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.

Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

Нагадаємо: Захід вважає, що Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас, і їй не вдасться захопити регіон у найближчому майбутньому попри заяви Кремля та його сателітів.