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ISW: У росіян вистачає ресурсів лише на дві наступальні операції

Анастасія КалатурЧетвер, 28 липня 2022, 04:10
ФОТО: GETTY

Росіяни, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні – на Сіверськ та на Бахмут на Донеччині.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі:  Ці операції були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

Росіяни виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак та захоплення території на цих двох напрямках, але не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні. Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міські райони України.

Деякі ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські сили могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюма.
  • Російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.
  • Наземні бої продовжуються на північ від Харкова.
  • Республіка Марій Ел в РФ направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.
  • Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.
  • Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

Нагадаємо:  Захід вважає, що Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас, і їй не вдасться захопити регіон у найближчому майбутньому попри заяви Кремля та його сателітів.

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Теми: війнаРосія
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