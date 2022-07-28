ISW: У россиян хватает ресурсов только на две наступательные операции

Россияне, вероятно, могут провести только две значительные наступательные операции в Украине – на Северск и на Бахмут в Донецькій області.

Источник: аналитики американского Института исследования войны (ISW)

Детали: Эти операции были сосредоточены на наступлении с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

Россияне выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории по этим двум направлениям, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине. Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как будут захвачены другие крупные городские районы Украины.

Некоторые ключевые выводы аналитиков ISW:

Украинские силы могли начать локальную контратаку юго-западнее Изюма.

Российские войска атаковали населенные пункты к востоку Северска, к северо-востоку и к юго-востоку от Бахмута.

Наземные бои продолжаются к северу от Харькова.

Республика Марий Эл в РФ направила на обучение два добровольческих батальона и формирует третий батальон для переброски в Украину.

Российские оккупационные власти завозят россиян для работы на оккупированных территориях из-за нехватки украинских коллаборационистов.

Оккупационные власти Мариуполя продолжают задерживать гуманитарную помощь, чтобы заставить мирных жителей сотрудничать с оккупационной администрацией и работать на нее.

Напомним: Запад считает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс, и ей не удастся захватить регион в ближайшем будущем, несмотря на заявления Кремля и его сателлитов.