Запущена з Білорусі ракета влучила біля селища на Чернігівщині

Ракета, запущена з території Білорусі, влучила біля Гончарівського на Чернігівщині.

Джерело: керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, ОК "Північ"

Деталі: Зазначається, що також працює ППО.

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Дослівно Чаус: "Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території Білорусі. Попередньо є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО".

Оновлено. Згодом в ОК "Північ" повідомили, що відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади, які впали в лісовий масив.

Нагадаємо: З 5 ранку 28 липня з території Білорусі були запущені ракети. Під обстріл також потрапив Вишгородський район на Київщині.