Біля Києва вибухи, росіяни завдали ракетного удару

Під Києвом пролунало щонайменше два вибухи, росіяни завдали ракетного удару по Вишгородському району.

Джерело: "Київ Оперативний", УП, моніторингова група "Беларускі Гаюн", очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, ОК "Північ"

Деталі: "Київ Оперативний" повідомляє про щонайменше три вибухи, і опублікував фото стовпа диму.

Дослівно Олексій Кулеба: "Зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється".

Оновлено: "Беларускі Гаюн" повідомляє, що з 05:23 з Зябрівки (Гомельська область, Білорусь) неподалік від кордону з Україною відбулися запуски ракет, близько 12 разів. Однак, пізніше група повідомила про близько 25 запусків.

В ОК "Північ" також повідомили, що з 5:20 до 6:30 надходила інформація про запуск понад 20 ракет із Білорусі.

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Оновлено: За попередніми даними поліції, жертви чи постраждалих в результаті ракетного удару російської армії по Вишгородському району Київщини немає.

Нагадаємо: Також протягом ночі повідомлялося про вибухи в Миколаєві та Харкові.