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Запущенная из Беларуси ракета попала возле поселка на Черниговщине

Анастасия КалатурЧетверг, 28 июля 2022, 06:19
ФОТО: GETTY

Ракета, запущенная с территории Беларуси, попала возле Гончаровского на Черниговщине.

Источник: руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, ОК "Север"

Детали: Отмечается, что также работает ПВО.

Дословно Чаус: "После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наша ПВО".

Обновлено. Вскоре в ОК "Север" сообщили, что известно о прилетах 9 ракет по территории  Гончаровской громады, упавших в лесной массив.

Напомним: С 5 утра 28 июля с территории Беларуси были запущены ракеты. Под обстрел также попал Вышгородский район Киевской области.

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Темы: БеларусьвойнаЧерниговская область
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