Запущенная из Беларуси ракета попала возле поселка на Черниговщине
Четверг, 28 июля 2022, 06:19
Ракета, запущенная с территории Беларуси, попала возле Гончаровского на Черниговщине.
Источник: руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, ОК "Север"
Детали: Отмечается, что также работает ПВО.
Дословно Чаус: "После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наша ПВО".
Обновлено. Вскоре в ОК "Север" сообщили, что известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской громады, упавших в лесной массив.
Напомним: С 5 утра 28 июля с территории Беларуси были запущены ракеты. Под обстрел также попал Вышгородский район Киевской области.