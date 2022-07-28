Фани "Фенербахче" скандували ім'я Путіна: Луческу не вийшов на пресконференцію

У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента РФ Володимира Путіна, тренер "Динамо" Мірча Луческу не вийшов на післяматчеву пресконференцію на знак протесту.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: На перший забитий "динамівцями" гол турецькі фани відреагували, активно скандуючи ім'я президента країни-агресора.

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На позицію фанів "Фенербахче" гостро відреагував головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. На післяматчеву пресконференцію, яка є обов'язковим заходом після поєдинків у Лізі чемпіонів, тренер киян не прибув.

Here’s Lucescu leaving the stadium tonight pic.twitter.com/3AYkO8i78V ВІДЕО ДНЯ July 27, 2022

За інформацією турецького видання Spor, відбулося це саме через скандування фанів "Фенербахче".

У коментарі турецьким ЗМІ Луческу звернув увагу на скандування, наголосивши, що він засмучений такою поведінкою вболівальників.

Нагадаємо: Саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Динамо" вимушене грати домашні єврокубкові матчі за межами України. Перша гра киян проти "Фенербахче" проходила у польській Лодзі і закінчилася з рахунком 0:0. Другу "динамівці" завершили перемогою 2:1.

Наступний матч у відборі Ліги чемпіонів Динамо зіграє 2 та 9 серпня проти австрійського Штурма. Проте, в будь якому випадку, перемігши у Туреччині, "Динамо" гарантувало собі євроосінь. Кияни зіграють у груповому раунді або Ліги чемпіонів або Ліги Європи.