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Фаны "Фенербахче" скандировали имя Путина: Луческу не вышел на пресс-конференцию

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 08:17
Фаны Фенербахче скандировали имя Путина: Луческу не вышел на пресс-конференцию
скриншот

В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента РФ Владимира Путина, тренер "Динамо" Мирча Луческу не вышел на послематчевую пресс-конференцию на знак протеста.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: На первый забитый "динамовцами" гол турецкие фаны отреагировали, активно скандируя имя президента страны-агрессора.

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На позицию фанатов "Фенербахче" остро отреагировал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. На послематчевую пресс-конференцию, которая является обязательной мерой после поединков в Лиге чемпионов, тренер киевлян не прибыл.

По информации турецкого издания Spor, произошло это именно из-за скандирования фанатов "Фенербахче".

В комментарии турецким СМИ Луческу обратил внимание на скандирование, подчеркнув, что он расстроен таким поведением болельщиков.

Напомним: Именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину "Динамо" вынуждено играть домашние еврокубковые матчи за пределами Украины. Первая игра киевлян против "Фенербахче" проходила в польской Лодзи и закончилась со счетом 0:0. Вторую "динамовцы" завершили победой 2:1.

Следующий матч в отборе Лиги чемпионов Динамо сыграет 2 и 9 августа против австрийского Штурма. Однако в любом случае, победив в Турции, "Динамо" гарантировало себе евроосень. Киевляне сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Темы: футболвойнаТурция
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