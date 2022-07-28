Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетний удар по Київщині: за попередньою інформацією жертв немає - поліція

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 08:58

За попередніми даними поліції, жертв чи постраждалих в результаті ракетного удару російської армії по Вишгородському району Київщини немає.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Авіаудар по Київщині. Сьогодні вранці ворог здійснив  обстріл одного із об’єктів інфраструктури у Вишгородському районі.

На місці працюють поліцейські, працівники ДСНС, інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки авіаудару.

На даний час інформації  про потерпілих, або загиблих немає".

Деталі: Нєбитов вкотре закликав громадян у разі повітряної тривоги знаходитись в укриттях.

Оновлено: За даними голова Київської ОВА Олексія Кулеби, у четвер ворог випустив по Київщині 5 ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Зранку 28 липня ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Був обстріляний об’єкт інфраструктури. Росіяни запустили ракети з території Білорусі.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Київська областьвійна
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував позбавлення громадянства Корбана

Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Ракетний обстріл Кропивницького: 5 загиблих і багато поранених

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

СБУ взялася за митників, які випустили за кордон дружину Котвіцького з мільйонами доларів у валізах

Усі новини...
Київська область
Біля Києва вибухи, росіяни завдали ракетного удару
Трактор підірвався на протитанковій міні в Київській області
В ОП обіцяють підтопленому Демидову: Через 7-10 днів вода відступить
Останні новини
18:17
Зеленський прокоментував позбавлення громадянства Корбана
18:13
В уряді пропонують ввести комплексний іспит для отримання громадянства України
18:11
У Херсоні вдвічі зросли ціни після закриття Антонівського мосту – ЗМІ
18:06
Литва надасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони
18:04
фотоУ Запоріжжі BMW зім'яв припарковані авто і збив 6 людей: 2 загинули
17:59
Coca-Cola припинить випускати напій Sprite у зелених пляшках: заради екології
17:59
фотоСБУ затримала ділків, які видавали паспорти України диверсантам РФ
17:56
У КМДА закликали киян вакцинуватись перед спалахом COVID-19
17:44
Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів
17:41
Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК
Усі новини...