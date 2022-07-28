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Ракетний удар по Київщині: за попередньою інформацією жертв немає - поліція

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 08:58
Ракетний удар по Київщині: за попередньою інформацією жертв немає - поліція

За попередніми даними поліції, жертв чи постраждалих в результаті ракетного удару російської армії по Вишгородському району Київщини немає.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова: "Авіаудар по Київщині. Сьогодні вранці ворог здійснив  обстріл одного із об’єктів інфраструктури у Вишгородському районі.

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На місці працюють поліцейські, працівники ДСНС, інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки авіаудару.

На даний час інформації  про потерпілих, або загиблих немає".

Деталі: Нєбитов вкотре закликав громадян у разі повітряної тривоги знаходитись в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За даними голова Київської ОВА Олексія Кулеби, у четвер ворог випустив по Київщині 5 ракет.

Що передувало: Зранку 28 липня ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Був обстріляний об’єкт інфраструктури. Росіяни запустили ракети з території Білорусі.

Теми: Київська областьвійна
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