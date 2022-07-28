Ракетный удар по Киевщине: по предварительной информации жертв нет - полиция
По предварительным данным полиции, жертв или пострадавших в результате ракетного удара российской армии по Вышгородскому району Киевщины нет.
Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь: "Авиаудар по Киевщине. Сегодня утром враг осуществил обстрел одного из объектов инфраструктуры в Вышгородском районе.
На месте работают полицейские, работники ГСЧС, другие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия авиаудара.
В настоящее время информации о пострадавших, или погибших нет".
Детали: Небытов еще раз призвал граждан в случае воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Обновлено: По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в четверг враг выпустил по Киевщине 5 ракет.
Что предшествовало: Утром 28 июля враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района. Был обстрелян объект инфраструктуры. Россияне запустили ракеты с территории Беларуси.