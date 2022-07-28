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Ракетный удар по Киевщине: по предварительной информации жертв нет - полиция

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 08:58
Ракетный удар по Киевщине: по предварительной информации жертв нет - полиция

По предварительным данным полиции, жертв или пострадавших в результате ракетного удара российской армии по Вышгородскому району Киевщины нет.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь: "Авиаудар по Киевщине. Сегодня утром враг осуществил обстрел одного из объектов инфраструктуры в Вышгородском районе.

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На месте работают полицейские, работники ГСЧС, другие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия авиаудара.

В настоящее время информации о пострадавших, или погибших нет".

Детали: Небытов еще раз призвал граждан в случае воздушной тревоги находиться в укрытиях.

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Обновлено: По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в четверг враг выпустил по Киевщине 5 ракет.

Что предшествовало: Утром 28 июля враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района. Был обстрелян объект инфраструктуры. Россияне запустили ракеты с территории Беларуси.

Темы: Киевская областьвойна
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