МЗС відреагувало на кричалку турецьких фанів з підтримкою Путіна: ЗСУ переможе!

Міністерство закордонних справ України відреагувало на обурливу поведінку вболівальників "Фенербахче", які скандували ім'я президента РФ на матчі Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, посол України Василь Боднар у Facebook

Деталі: У МЗС порадили турецьким фанам бути на стороні переможців, а не агресора, який неодмінно програє. Посол України Василь Боднар, в чвою чергу, подякував турецькому суспільству за засудження таких неадекватних дій фанів "Фенербахче".

Пряма мова Ніколенка: "У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента Росії Владіміра Путіна, а вболівальники київського "Динамо" - ЗСУ.

ЗСУ перемогли Владіміра Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців".

Пряма мова Боднара: "Футбол - це чесна гра. Вчора у матчі з Фенербахче Динамо Київ була сильнішою. Розуміємо емоції та хвилювання, які відчуває кожен вболівальник під час такої напруженої гри. Але ніколи не зрозуміємо слова підтримки російському вбивці та агресору, який свідомо вбиває українців та нищить нашу країну.

Вчорашні неприйнятні дії деяких фанів Фенербахче нас глибоко засмутили. Навіть у футболі, який так люблять в Туреччині, є свої межі.

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Вдячний небайдужому турецькому суспільству за миттєву реакцію та засудження таких неадекватних дій вболівальників".

Що передувало: У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів 27 липня після забитого "динамівцями" гола вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента РФ Володимира Путіна, тренер "Динамо" Мірча Луческу не вийшов на післяматчеву пресконференцію на знак протесту.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь киян.