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МИД отреагировал на кричалку турецких фанов с поддержкой Путина: ВСУ победит!

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 10:40
МИД отреагировал на кричалку турецких фанов с поддержкой Путина: ВСУ победит!
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на возмутительное поведение болельщиков "Фенербахче", скандировавших имя президента РФ на матчи Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Источник: спикер МИД Олег Николенко в Facebook, посол Украины Василий Боднар в Facebook

Детали: В МИД посоветовали турецким фанам быть на стороне победителей, а агрессора, который обязательно потерпит поражение. Посол Украины Василий Боднар, в свою очередь, поблагодарил турецкое общество за осуждение таких неадекватных действий фанов "Фенербахче". 

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Прямая речь Николенко: "В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента России Владимира Путина, а болельщики киевского "Динамо" – ВСУ.

ВСУ победили Владимира Путина на турецком поле со счетом 2:1. Дали тумаков в Турции, дадут и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей".

Прямой язык Боднара: "Футбол - это честная игра. Вчера в матче с Фенербахче Динамо Киев было сильнее. Понимаем эмоции и волнения, которые испытывает каждый болельщик во время такой напряженной игры. Но никогда не поймем слова поддержки российскому убийце и агрессору, который сознательно истребляет украинцев и уничтожает нашу страну.

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Вчерашние неприемлемые действия некоторых фанов Фенербахче нас глубоко огорчили. Даже у футбола, который так любят в Турции, есть свои пределы.

Благодарен неравнодушному турецкому обществу за мгновенную реакцию и осуждение таких неадекватных действий болельщиков".

Что предшествовало: В матче квалификации Лиги чемпионов 27 июля после забитого "динамовцами" гола болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента РФ Владимира Путина, тренер "Динамо" Мирча Луческу не вышел на послематчевую пресс-конференцию в знак протеста.

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Темы: футболвойнаМИД
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