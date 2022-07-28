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Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 10:56
Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, фото з відкритих джерел

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, 

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram 

Пряма мова: "Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення". 

Довідково: Олександр Клименко у березні 2016 року брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро і став детективом, потім – старшим детективом, у листопаді 2017 року – керівником відділу.

Він розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Клименко також відомий розслідуванням справи заступника керівника ОП Олега Татарова.

Читайте також: Олександр Клименко, який переміг у конкурсі на керівника САП, про затягування відбору, справу Татарова і свої плани перевірити прокурорів

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 липня комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко, 
  • У липні президентка Єврокомісії  Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Верховній Раді закликала якнайшвидше призначити нового керівника САП та нового директора Національного антикорупційного бюро України.

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Теми: прокуратураОфіс генпрокурораКлименко
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