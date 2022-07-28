Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко,

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення".

Довідково: Олександр Клименко у березні 2016 року брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро і став детективом, потім – старшим детективом, у листопаді 2017 року – керівником відділу.

Він розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Клименко також відомий розслідуванням справи заступника керівника ОП Олега Татарова.

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