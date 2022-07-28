Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 10:56
Новий генпрокурор затвердив Клименка на посаді голови САП
Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, фото з відкритих джерел

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, 

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram 

Пряма мова: "Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення". 

Реклама:

Довідково: Олександр Клименко у березні 2016 року брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро і став детективом, потім – старшим детективом, у листопаді 2017 року – керівником відділу.

Він розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Клименко також відомий розслідуванням справи заступника керівника ОП Олега Татарова.

Читайте також: Олександр Клименко, який переміг у конкурсі на керівника САП, про затягування відбору, справу Татарова і свої плани перевірити прокурорів

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 19 липня комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко, 
  • У липні президентка Єврокомісії  Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Верховній Раді закликала якнайшвидше призначити нового керівника САП та нового директора Національного антикорупційного бюро України.

Теми: прокуратураОфіс генпрокурораКлименко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
прокуратура
У Києві судимий за дезертирство розбещував 12-річну дівчинку - прокуратура
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
Військовий командир здав у ломбард радіостанції та квадрокоптери – прокуратура
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: