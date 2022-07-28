Новый генпрокурор утвердил Клименко в должности главы САП
Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь: "Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения".
Справка: Александр Клименко в марте 2016 года принимал участие в конкурсе в Национальное антикоррупционное бюро и стал детективом, затем – старшим детективом, в ноябре 2017 года – руководителем отдела. Он расследовал дело экснардепа Александра Онищенко, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Клименко также известен расследованием дела замруководителя Офиса президента Олега Татарова.
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Предыстория:
- 19 июля комиссия по избранию руководителя САП утвердила результаты конкурса. Больше всего баллов набрал детектив НАБУ Александр Клименко.
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В июле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Верховной Раде призвала как можно быстрее назначить нового руководителя САП и нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины.ВИДЕО ДНЯ