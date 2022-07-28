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Новый генпрокурор утвердил Клименко в должности главы САП

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 10:56
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, фото из открытых источников

Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения".

Справка: Александр Клименко в марте 2016 года принимал участие в конкурсе в Национальное антикоррупционное бюро и стал детективом, затем – старшим детективом, в ноябре 2017 года – руководителем отдела. Он расследовал дело экснардепа Александра Онищенко, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Клименко также известен расследованием дела замруководителя Офиса президента Олега Татарова.

Читайте также: Александр Клименко, победивший в конкурсе на руководителя САП, о затягивании отбора, деле Татарова и своих планах проверить прокуроров

Предыстория:

  • 19 июля комиссия по избранию руководителя САП утвердила результаты конкурса. Больше всего баллов набрал детектив НАБУ Александр Клименко.

  • В июле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Верховной Раде призвала как можно быстрее назначить нового руководителя САП и нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Темы: прокуратураОфис генпрокурораКлименко
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