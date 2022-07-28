Новый генпрокурор утвердил Клименко в должности главы САП

Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения".

Справка: Александр Клименко в марте 2016 года принимал участие в конкурсе в Национальное антикоррупционное бюро и стал детективом, затем – старшим детективом, в ноябре 2017 года – руководителем отдела. Он расследовал дело экснардепа Александра Онищенко, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Клименко также известен расследованием дела замруководителя Офиса президента Олега Татарова.

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